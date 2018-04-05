FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Forbes составил рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти


Компании / Нефть

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Forbes составил рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти 2018 года. Первое место в нем заняла Litasco, трейдинговая "дочка" "Лукойла" LKOH, приобретя 35,9 миллиона тонн на 12,9 миллиарда долларов, сообщает издание.

Второе место в рейтинге занимает китайская компания China National United Oil Corporation, торговое подразделение CNPC. Трейдер приобрел 28,9 миллиона тонн нефти на 11 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров трейдинговое подразделение "Роснефти" ROSN Rosneft Trading с объемом закупок 22,2 миллиона тонн нефти на 8,3 миллиарда долларов.

Трейдерская "дочка" французской Total Total Oil Trading SA (TOTSA) занимает четвертое место (19,1 миллиона тонн на 7,2 миллиарда долларов). Пятая строчка - у трейдинговой "дочки" "Татнефти" TATN Tatneft Europe AG, которая в 2017 году нарастила объем закупок до 12,6 миллиона тонн на 4,6 миллиарда долларов.

Шестое место занимает Shell Trading, которая купила 9 миллионов тонн нефти на 4 миллиарда долларов. Затем идет Glencore с объемом закупок 11,2 миллиона тонн на 4 миллиарда долларов и польский нефтяной концерн Orlen (10,4 миллиона тонн на 3,8 миллиарда долларов).

Девятое место у новичка в рейтинге - QHG Trading (СП Glencore и Qatar Holding). В 2017 году QHG Trading закупила 7,7 миллиона тонн российской нефти на 2,6 миллиарда долларов. Замыкает первую десятку один из крупнейших мировых трейдеров Vitol, объем закупок которого составил 6,9 миллиона тонн на 2,5 миллиарда долларов.

В рейтинг также вошли оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy, Мозырский НПЗ, Concept Oil, British Petroleum, Unipec Asia Company, Trafigura, ENI Trading & Shipping, "Нафтан" (Новополоцкий НПЗ), "Белорусская нефтяная компания" и китайская национальная химическая корпорация ChemChina.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ