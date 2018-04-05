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Минэнерго РФ в течение года проанализирует поставки на экспорт трубопроводного газа и СПГ


Газ / Компании

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Минэнерго РФ в течение года проанализирует поставки на экспорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) и по мере анализа будет готовить предложения о координации поставок, сообщил журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

"Мы будем анализировать структуру поставок. Четыре месяца прошло с запуска первой линии "Ямала СПГ", поэтому будем в течение года анализировать эту ситуацию и по мере анализа готовить в этой части предложения", - сообщил Текслер, говоря о наблюдении за газовым экспортом.

Ранее в апреле министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Минэнерго считает необходимой координацию поставок российского трубопроводного и сжиженного природного газа на экспорт, причем как на европейский, так и китайский рынок. По его словам, министерство поддерживает тезис о том, что реализация СПГ и строительство соответствующих мощностей не должны проводится в ущерб поставкам трубопроводного газа.

В декабре в ходе совещания о развитии газовой отрасли в Сабетте президент РФ Владимир Путин заявил, что производство и экспорт СПГ не должны привести к ослаблению позиций России на рынке трубопроводного газа. Кроме того, правительство должно до 1 июня представить доклад о корректировке стратегических документов с учетом возможных угроз энергетической безопасности РФ, связанных с развитием производства СПГ в мире.

Глава "Новатэка" NVTK Леонид Михельсон и после запуска "Ямала СПГ" в декабре, и в апреле после слов Новака говорил, что поставки СПГ проекта не конкурируют с поставками трубопроводного газа "Газпрома" GAZP. "Новатэк" неоднократно отмечал, что основным рынком поставок СПГ являются страны АТР, а не Европа. Однако СМИ сообщали о том, что первая партия СПГ "Ямала СПГ" была поставлена в США. Еще три партии в 2018 году были поставлены в Великобританию. Всего за первый квартал 2018 года "Ямал СПГ" поставил покупателям 17 партий СПГ.

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