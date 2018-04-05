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Минэнерго РФ: Обратный акциз на нефть для НПЗ могут ввести лишь после налогового маневра


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МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Меры поддержки нефтепереработки в РФ в виде обратного акциза могут быть введены не раньше отмены экспортных пошлин на нефть, сообщил журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

"Льготы, если для них нет источника, мало перспективно обсуждать. Но в случае завершения налогового маневра (то есть, обнуления экспортных пошлин - ред.) по согласованной плавной схеме такие источники могут быть определены, и тогда возможны дополнительные меры стимулирования нефтепереработки... Нет источника в настоящий момент", - ответил Текслер на вопрос о возможных мерах поддержки НПЗ, включая обратный акциз.

Обсуждаемый механизм отрицательного, или обратного, акциза - это выплата определенной компенсации НПЗ из уплаченного им акциза за каждую тонну переработанной нефти, если после модернизации завод увеличивает выход светлых нефтепродуктов.

В марте директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов заявил, что ведомство считает необходимым завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Он отметил, что предлагается одновременно снизить акцизы на нефтепродукты на 2-3 рубля за литр, а также ввести отрицательный акциз на тонну переработанной нефти для заводов, которые поставляют нефтепродукты, соответствующие требованиям технического регламента на моторные топлива, на внутренний рынок.

Минэнерго, в свою очередь, выступает против завершения налогового маневра в нефтяной отрасли до 2025 года. Ведомство считает, что отсутствие фискальной стабильности создает основные проблемы для рынка нефтепереработки. Идея Минэнерго заключается в том, чтобы никаких маневров не проводить и дать рынку понятный стабильный фискальный режим на перспективу до 2025 года, когда будет запущен единый рынок нефти, нефтепродуктов и газа в рамках ЕАЭС. Речь идёт и о сохранении экспортной пошлины, и о стабильных акцизах.

Между тем, при обсуждении налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли, который планируется запустить на пилотных проектах с 2019 года, "Роснефть" ROSN предложила включить в соответствующий законопроект меры поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Это предложение в Госдуме было отклонено бюджетным комитетом перед первым чтением законопроекта об НДД.

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