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Выручка КТК в 2017 г выросла на 25%


Компании / Нефть
  • # Трубопровод

МОСКВА, 18 апр ПРАЙМ. Общая выручка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в 2017 году выросла на 25% - до 2 миллиардов долларов, сообщил журналистам генеральный директор КТК Николай Горбань.

"Общая выручка за 2017-й год по АО" КТК-Р" и АО "КТК-К" - на уровне 2 миллиардов долларов", - сказал Горбань.

В 2016 году общая выручка КТК составила 1,6 миллиарда долларов.

При этом выручка "КТК-Р" (российское подразделение КТК) по РСБУВ за 2017 год выросла на 7% - до 93,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль после уплаты налогов снизилась на 34% - до 42,7 миллиарда рублей.

В 2018 году прогнозируется рост выручки "КТК-Р" до 108 миллиардов рублей, чистой прибыли после уплаты налогов - более чем до 50 миллиардов рублей, отметил Горбань.

Инвестпрограмма на 2018 год планируется в объеме 3,9 миллиарда рублей. "Из них в России 3 миллиарда (рублей - ред.), остальные - по территории Казахстана", - сказал Горбань.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Крупнейшими акционерами являются Россия (31% акций), Казахстан (20,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%).

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