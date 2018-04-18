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Путин: Использование газомоторного топлива более приоритетно для РФ


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НОВО-ОГАРЕВО, 18 апр - ПРАЙМ. Использование газомоторного топлива является для РФ более приоритетным, в то же время необходимо уделять больше внимания экологическим вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, и видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе в автомобилестроении, имею в виду значительное увеличение использования электромобилей", - сказал Путин на совещании с членами правительства по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива.

"Но для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным", - добавил он.

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