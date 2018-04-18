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Добыча нефти в РФ в I квартале снизилась на 1,5%, газа - выросла на 4,4%


Газ / Компании / Нефть

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России в январе-марте снизилась в годовом выражении на 1,5%, добыча газа выросла на 4,4%, говорится в оперативном докладе Росстата.

В марте добыча нефти и газового конденсата в РФ составила 46,2 миллиона тонн, снизившись на 1,3% по отношению к марту прошлого года и увеличившись на 10,3% по сравнению с февралем.

Добыча газа в марте составила 58,4 миллиарда кубометров. Показатель увеличился в годовом выражении на 15,9%, в месячном - на 10,6%.

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