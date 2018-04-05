ГКЗ завершит анализ возможного изменения технологической схемы "Сахалина-1" в мае

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) рассмотрит вопрос о возможных изменениях технологической схемы проекта "Сахалин-1" до конца мая, сообщил журналистам глава ГКЗ Игорь Шпуров на полях Национального нефтегазового форума.

"Работа идёт, работа продолжается. Эксперты работают с компанией. Точную дату сложно называть, но она близится к завершению. До конца месяца вряд ли, я думаю, что это май, скорее всего", - сказал он, комментируя процесс рассмотрения вопроса изменения техсхемы.

Оператором шельфового проекта "Сахалин-1", реализующегося на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), является структура ExxonMobil — "Эксон Нефтегаз Лимитед" - с долей 30%. Другие участники проекта — японская Sodeco (30%), "Роснефть" ROSN(20%) и индийская ONGC (20%). Проект включает в себя освоение трех морских месторождений — "Чайво", "Одопту" и "Аркутун-Даги", расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин.

Агентство Рейтер в ноябре со ссылкой на источник сообщало, что добыча нефти на проекте может вырасти примерно на четверть, до 250-260 тысяч баррелей в сутки. В декабре заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов говорил, что ведомства рассматривают запрос на изменение технологической схемы для увеличения добычи нефти на проекте.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 30 марта сообщал РИА Новости, что эксперты высказали ряд замечаний относительно изменений в технологической схеме разработки "Сахалина-1", и на окончательное согласование потребуется еще месяц.