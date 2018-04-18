CNOOC продала первые партии СПГ на Шанхайской нефтегазовой бирже

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Китайская государственная нефтяная корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) впервые продала партии сжиженного природного газа (СПГ) на Шанхайской нефтегазовой бирже, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По данным одного из источников, на торгах было продано 60 тысяч тонн СПГ с поставками в июле по цене 3,38-3,39 тысячи юаней (538,4-540 долларов) за тонну, а также 30 тысяч тонн СПГ с поставками в ноябре за 4,2-4,21 тысячи юаней (669-670,6 доллара) за тонну.

"Интерес к аукциону был очень большим", - также сказал источник. В аукционе на покупку СПГ приняли участие 18 компаний, при этом 12 из них получили контракт на поставку.

Как отмечает агентство, аукцион может помочь китайским предприятиям избежать нехватки газа, подобной той, что была прошедшей зимой. Тогда Китай начал переход на использование природного газа, а не угля для отопления домов в рамках борьбы с загрязнением воздуха. Однако запасы газа оказались недостаточными для удовлетворения возникшего спроса, и ряд предприятий в стране приостановил работу.

Кроме того, как заявил агентству неназванный представитель Шанхайской нефтегазовой биржи, несмотря на небольшой объем проданного на торгах газа, аукцион поспособствует повышению ее биржевого оборота. Он отказался называть цены поставок проданного СПГ, однако отметил, что они "относительно низкие" по сравнению с ожиданиями рынка. Сотрудник биржи также сообщил, что CNOOC, скорее всего, проведет еще один аукцион в следующем месяце.

CNOOC - третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира - в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая. Правительству Китая принадлежат 70% акций компании.