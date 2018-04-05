"Лукойл" привлек $660 млн для покрытия части расходов по ГПЗ в Узбекистане

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH привлек финансирование на 660 миллионов долларов сроком на 10 лет под проект ГПЗ на Кандымском месторождении в Узбекистане, сообщает компания.

Кредит был предоставлен ING Bank, UniCredit Bank и Deutsche Bank. Страхование осуществляется корейской Корпорацией торгового страхования (K-Sure).

"Компания "Лукойл" получила кредит в размере 660 миллионов долларов со сроком погашения 10 лет для финансирования части понесенных расходов на строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кандым в Республике Узбекистан", - говорится в сообщении.

"Лукойл" реализует Кандымский проект с 2004 года совместно с АО "Узбекнефтегаз" в рамках СРП "Кандым-Хаузак-Шады". В Кандымскую группу входят шесть газоконденсатных месторождений: "Кандым", "Кувачи-Алат", "Аккум", "Парсанкуль", "Ходжи" и "Западные Ходжи".