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В ЦБ по-прежнему оценивают долгосрочно нефть не дороже $65


Компании / Нефть
  • #Нефть, добыча
    © Сергей Захаров

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть могут временно закрепиться выше 70 долларов за баррель, но долгосрочно верхней границей диапазона цен остаются 65 долларов, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в материале "О чем говорят тренды".

"Мы полагаем, что дальнейшее ужесточение нефтяного рынка может способствовать закреплению нефтяных цен на уровне 70+ долларов за баррель, но на временной основе. В качестве верхней границы диапазона нефтяных цен мы по-прежнему видим 65 долларов за баррель", - пишут аналитики департамента ЦБ.

Вместе с тем, в документе отмечается, что нижняя граница диапазона нефтяных цен пересмотрена в сторону повышения. "Учитывая премию Urals к WTI, это позволяет пересмотреть цену нефти Urals, которую мы видим в качестве ограничения снизу, с 45-50 до 50-55 долларов за баррель (с учетом консервативности оценок – с 45 до 50 долларов за баррель)", - указывается в комментарии.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией ЦБ.

Банк России в конце марта повысил свой прогноз по средней цене на нефть до 61 доллара за баррель на 2018 год (с 55 долларов за баррель), до 55 долларов за баррель на 2019 год (с 45 долларов) и до 50 долларов за баррель на 2020 год (с 42 долларов).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

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