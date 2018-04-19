BP вместе с индийской Reliance начинает второй этап разработки газового блока в Индии

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания BP и индийская корпорация Reliance Industries Limited (RIL) начинают второй этап разработки глубоководного газового блока в Индии, говорится в пресс-релизе BP.

"Принято решение о разработке глубоководного газового месторождения "Спутниковый кластер" ("Satellite cluster") в Индии", - сообщает компания.

"Спутниковый кластер" является вторым из трех этапов проекта по комплексной разработке газового блока KG D6 на шельфе Индии. Первый этап, разработка глубоководных газовых месторождений R-Series, стартовал в июне 2017 года.

Проект предполагает разработку месторождений с разведанным объемом запасов в 3 триллиона кубических футов (85 миллиардов кубометров). Размер инвестиций в проект составляет 400 миллиардов рупий (6 миллиардов долларов).

Отмечается, что целью проекта является увеличение объемов добычи газа в Индии. Согласно плану компаний, по завершении трех этапов планируется увеличить добычу газа в стране на 1 миллиард кубических футов (30 миллионов кубометров) в день к 2022 году.

BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Индийская корпорация Reliance Industries Limited (RIL) занимается разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти и продажей нефтепродуктов. Кроме того, она занимается телекоммуникационным бизнесом и ритейлом. Штаб-квартира RIL находится в Мумбае.