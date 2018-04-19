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Европарламент готов начать переговоры с Советом ЕС о поправках к газовой директиве


Газ / Компании

БРЮССЕЛЬ, 19 апр - ПРАЙМ. Европарламент (ЕП) готов начать переговоры с Советом ЕС по поправкам к Газовой директиве Евросоюза, как только Совет примет для этого свои необходимые решения, говорится в сообщении парламента.

Парламент может начать переговоры с Советом на основе текста, одобренного комитетом ЕП по энергетике, промышленности и исследованиям, говорится в релизе. Возглавлять переговоры, согласно релизу, будет руководитель этого комитета Ежи Бузек.

ЕК в ноябре 2017 года предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

Еврокомиссия предложила, чтобы новые правила, в случае вступления в силу, коснулись не только будущих газопроводов, но и уже существующих. Однако возможен механизм предоставления исключений. Таким образом, эти поправки могут затронуть работу действующего газопровода "Северный поток", а также создаваемый "Северный поток-2".

Комитет ЕП выработал свою позицию по данному тексту в конце марта, предложив, в частности, ряд поправок. Теперь представители стран ЕС в Совете должны согласовать свою единую позицию по предложенному ЕК законопроекту.

Когда это будет сделано, Совет ЕС и Европарламент начнут переговоры для поиска компромиссного варианта законопроекта. Компромиссный вариант, если будет найден, подлежит отдельному одобрению ЕП и Совета. Лишь по завершении этой процедуры документ может вступать в силу.

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