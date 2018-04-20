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Новак: Избыток запасов нефти в мире с начала сделки ОПЕК+ снизился на 293 млн баррелей


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ДЖЕДДА (Саудовская Аравия), 20 апр - ПРАЙМ. Переизбыток мировых запасов нефти с начала действия сделки ОПЕК+ удалось сократить на 293 миллиона баррелей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в начале заседания министерского комитета по мониторингу венского соглашения.

"ОПЕК+ удалось с начала действия соглашения сократить переизбыток запасов на 293 миллиона баррелей", - сказал Новак.

В свою очередь, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР с начала действия сделки ОПЕК+ снизились на 300 миллионов баррелей - до 2,83 миллиарда баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение действует с начала 2017 года. С тех пор оно уже дважды продлевалось, в последний раз - до конца 2018 года.

Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах - ОЭСР.

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