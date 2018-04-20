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Страны ОПЕК+ обсудят разный формат дальнейшего взаимодействия в июне


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ДЖЕДДА (Саудовская Аравия), 20 апр - ПРАЙМ. Страны венского соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) могут обсудить на следующей встрече в июне разные форматы дальнейшего взаимодействия, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Это может быть и мониторинг ситуации на рынке в формате встречи два раза в год на уровне министров как сегодня, это может быть просто продление действия соглашения с другими параметрами. То есть надо это все будет обсуждать более детально на министерской встрече, где будут все министры",- сказал Новак.

На вопрос, возникают ли у участников ОПЕК+ беспокойства по поводу дальнейшей судьбы сделки и ситуации на рынке, Новак ответил: "Сейчас особо ничего не вызывает беспокойство, просто мы пока не очень понимаем, насколько сегодняшний уровень тот цен или достаточно ли сбалансирован рынок".

"То есть нужно подождать какое-то время, нужно иметь более длинную историю и нужно подождать несколько месяцев для того того, чтобы понимать, что происходит с рынком",-д обавил он.

В пятницу в Джедде проходит восьмое заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.

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Сокращение добычи нефти

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