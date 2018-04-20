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Кувейт: ОПЕК+ в среднем с начала 2017 г выполняет венскую сделку на 113%


Компании / Нефть

ДЖЕДДА (Саудовская Аравия), 20 апр - ПРАЙМ. Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ с начала его действия - с 1 января 2017 года - в среднем выполняют условия венской сделки на 113%, сообщил РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Средний уровень выполнения соглчто ашения в 2018 году составляет 145%, гораздо лучше, чем в 2017 году. И мы также рады, что с учетом двух лет ОПЕК и не ОПЕК в среднем выполняют соглашение на 113%, что является великолепным результатом", - сказал ар-Рашиди.

Отвечая на вопрос об уровне выполнения сделки в марте текущего года, он сказал: "150%".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала - до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили ее еще на девять месяцев — до конца 2018 года.

Следующий саммит ОПЕК состоится в Вене 22 июня 2018 года.

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Сокращение добычи нефти

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