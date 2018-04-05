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"Новатэк" увеличил финальные дивиденды-2017 на 14,3%


Компании

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" NVTK на годовом собрании в пятницу приняли решение выплатить по итогам 2017 года финальные дивиденды в размере 8 рублей на акцию, что на 14,3% выше финальных дивидендов за 2016 год, сообщил корреспондент РИА Новости, присутствующий на собрании.

Объем дивидендных выплат составит 24,29 миллиарда рублей. Реестр для получения дивидендов закроется 3 мая.

По итогам первого полугодия прошлого года компания выплатила дивиденды в размере 6,95 рубля на акцию (рост на 0,7% по сравнению с дивидендами за первое полугодие 2016 года). Таким образом, с учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 года, дивидендные выплаты за 2017 год составят 14,95 рубля на акцию, что на 7,6% больше выплат по итогам 2016 года. Общий объем дивидендных выплат составит 45,39 миллиарда рублей.

В 2017 году чистая прибыль "Новатэка" по МСФО снизилась на 39% — до 156,4 миллиарда рублей.

Уставный капитал компании поделен на 3,036 миллиарда обыкновенных акций. Согласно последним публичным данным о размере доли главы "Новатэка" Леонида Михельсона (на конец апреля 2012 года), под его контролем находилось 24,75% акций компании. "Газпрому" GAZP принадлежит 9,99% ценных бумаг "Новатэка", ООО "Волга груп" Геннадия Тимченко — 23,49%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер — французская Total владеет 18,9%.

"Новатэк" является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

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