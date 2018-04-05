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Плановый ремонт первой очереди "Ямала СПГ" пройдет в мае


Газ / Компании

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Плановый ремонт первой очереди завода "Ямал СПГ" пройдет в мае, сообщил журналистам первый зампред правления "Новатэка" NVTK Александр Фридман.

"Плановые профилактические работы на первой очереди "Ямала СПГ" пройдут в мае", - сказал Фридман.

Производство на первой технологической линии "Ямала СПГ" началось в декабре 2017 года. Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон в пятницу сообщил, что "Ямал СПГ" с начала работы проекта отгрузил уже более 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа.

Всего в рамках проекта "Ямал СПГ" запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Проект реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционерами "Ямала СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

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