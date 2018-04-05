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"Новатэк" планирует запустить четвертую очередь "Ямала СПГ" в конце 2019-начале 2020 г


Газ / Компании

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK планирует запустить четвертую очередь завода по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в конце 2019-начале 2020 года, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Мы собираемся ее запустить в конце следующего-начале 2020 года, отработаем на "Ямале" эту установку, и она сможет в будущем производить до 4,5-5 миллионов тонн", - сказал Михельсон в ходе годового собрания акционеров.

Производство на первой технологической линии "Ямала СПГ" началось в декабре 2017 года. Вторую очередь завода "Ямал СПГ" планируется запустить в сентябре текущего года, сообщал в конце января заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей.

Всего в рамках проекта "Ямал СПГ" запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Проект реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбеийского месторождения. Акционерами "Ямала СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

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