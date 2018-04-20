Чистый убыток General Electric в I кв вырос в 5,9 раза

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) получил в первом квартале 2018 года чистый убыток в размере 1,113 миллиарда долларов, что в 5,9 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года, говорится в пресс-релизе компании.

Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил в отчетном периоде 1,184 миллиарда долларов против убытка в 117 миллионов долларов за первый квартал прошлого года. Разводненный убыток на акцию GE в первом квартале составила 0,14 доллара против убытка в 0,01 доллара за аналогичный период прошлого года. Аналитики ожидали прибыль в 0,11 доллара. Выручка концерна выросла на 7%, до 28,66 миллиарда долларов.

Прибыль от продолжающихся операций GE за отчетный период составила 440 миллионов долларов, увеличившись в 8,4 раза по сравнению с показателем годом ранее.

"Первый квартал - это шаг вперед в осуществлении нашего плана на 2018 год, и мы видим признаки прогресса в нашей работе", - приводятся в релизе слова гендиректора General Electric Джона Фланнери (John Flannery). Он отметил, что в первом квартале увеличилась прибыль подразделений авиации, здравоохранения и возобновляемых источников энергии. Кроме того, подконтрольная GE компания BHGE продолжает придерживаться плановых финансовых показателей.

General Electric - глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.