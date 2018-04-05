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В арбитраж Стокгольма отправлены документы от "Газпрома" на расторжение контрактов с Украиной


Газ / Компании

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. ПАО "Газпром" GAZP направило в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку газа и его транзит. Об этом сообщает российская  компания. Переговоры с "Нафтогазом Украины" к результату не привели", - сказано в сообщении.

"Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", - подтвердил журналистам позицию российской стороны глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Порошенко уверен, что РФ не обойдется без газотранспортной системы Украины после 2019 г >>


 

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