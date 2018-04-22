Около 25 тыс. человек в Центральном федеральном округе остаются без электроснабжения

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Около 25 тысяч человек в Центральном федеральном округе (ЦФО) остаются без электроснабжения из-за непогоды, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Из-за дождя, грозы, сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду 21-22 апреля в шести регионах ЦФО (Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Тульская и Рязанская области) происходят отключения в электросетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются (суммарно без электроснабжения остаются около 25 тысяч человек)", - говорится в сообщении.

Координация мероприятий осуществляется штабами по обеспечению безопасности электроснабжения соответствующих регионов. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго РФ и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

В частности, в Тверской области электроснабжение максимально было нарушено у 49,1 тысячи человек. В настоящее время число отключенных потребителей сократилось до 11,1 тысячи человек.

В Смоленской области число оставшихся без электроснабжения потребителей снизилось с 8,25 тысячи человек до 1,4 тысячи человек. В Московской области - с 18,9 тысячи человек до 150 человек. Во Владимирской области - с 6,7 тысячи человек до 3,7 тысячи человек. В Тульской области - с 17,6 тысячи человек до 4,25 тысячи человек.