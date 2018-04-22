FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Делегацию экспертов по строительству АЭС из РФ ожидают в Египте


Компании / Энергосети

КАИР, 22 апр - ПРАЙМ. Египетское министерство по электроэнергетике и возобновляемым источникам энергии ожидает в ближайшие дни визит делегации из российской компании-подрядчика, которая будет заниматься строительством первой в АРЕ атомной электростанции эд-Дабаа, сообщил РИА Новости официальный представитель Минэнерго Египта Айман Хамза.

"Каир в ближайшие дни посетит делегация российской компании "Атомстройэкспорт", которая является основным подрядчиком проекта эд-Дабаа, для завершения мер, связанных с началом строительства", - сказал он.

По словам представителя Минэнерго Египта, Россию в ближайшее время также должна посетить делегация представителей крупных египетских СМИ для ознакомления с технологиями, по которым будет строиться АЭС эд-Дабаа. "Этот визит был запланирован на 23-28 апреля, но пока откладывается по техническим причинам", - сказал Айман Хамза.

Четыре энергоблока АЭС эд-Дабаа с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" - это энергоблоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в столице Египта Каире. Тогда в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу контрактов по проекту.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ