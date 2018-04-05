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Совет директоров "Иркутскэнерго" 27 апреля обсудит рекомендации по дивидендам за 2017 год


Компании / Энергосети

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Иркутскэнерго" IRGZ на заседании 27 апреля рассмотрит рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по результатам 2017 года, сообщается в материалах компании.

Кроме того, совет директоров обсудит созыв годового собрания акционеров и его повестку, предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и другие вопросы.

По итогам 2016 года акционеры "Иркутскэнерго" решили не выплачивать дивиденды.

Чистая прибыль "Иркутскэнерго" по РСБУ в 2017 году выросла на 31,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 22,345 миллиарда рублей.

"Иркутскэнерго" - российская энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 12,9 ГВт.

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