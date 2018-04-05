FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Ирак 26 апреля подведет итоги тендера на разработку 11 нефтяных месторождений


Компании

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Департамент нефтяных контрактов и лицензий правительства Ирака планирует 26 апреля подвести итоги тендера по результатам сбора заявок ряда иностранных компаний на разработку 11 месторождений в стране, говорится в заявлении министерства нефти Ирака.

Нефтяные месторождения расположены на границе с Ираном и Кувейтом, а также в Персидском заливе. Ранее тендер уже переносился несколько раз. В частности, в конце марта агентство Блумберг со ссылкой на источники писало о том, что торги были перенесены на 15 апреля.

О своем интересе к лицензионным участкам в Ираке сообщали российские компании, в частности, "Газпром GAZP нефть", "Роснефть" ROSN, "Лукойл" LKOH и "Зарубежнефть". Например, в "Газпром нефти" ранее говорили РИА Новости, что компания изучает разные месторождения, в частности, блок "Зурбатия" рядом с "Бадрой". А пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщал, что компания готова рассмотреть проекты в Ираке при обеспечении страной условий, необходимых для эффективной работы.

Среди других компаний, квалифицированных иракским министерством на участие в тендере, в торгах планировали принять участие американские Chevron, Exxon Mobil, европейские Total и Eni, малайзийская Petronas, индийская ONGC, китайские CNOOC и Geo-Jade Petroleum и ZhenHua Oil, гонконгская инвестиционная компания United Energy Group, арабские Dana Gas и Crescent Petroleum, а также Dragon Oil.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ