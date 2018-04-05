Ирак 26 апреля подведет итоги тендера на разработку 11 нефтяных месторождений

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Департамент нефтяных контрактов и лицензий правительства Ирака планирует 26 апреля подвести итоги тендера по результатам сбора заявок ряда иностранных компаний на разработку 11 месторождений в стране, говорится в заявлении министерства нефти Ирака.

Нефтяные месторождения расположены на границе с Ираном и Кувейтом, а также в Персидском заливе. Ранее тендер уже переносился несколько раз. В частности, в конце марта агентство Блумберг со ссылкой на источники писало о том, что торги были перенесены на 15 апреля.

О своем интересе к лицензионным участкам в Ираке сообщали российские компании, в частности, "Газпром GAZP нефть", "Роснефть" ROSN, "Лукойл" LKOH и "Зарубежнефть". Например, в "Газпром нефти" ранее говорили РИА Новости, что компания изучает разные месторождения, в частности, блок "Зурбатия" рядом с "Бадрой". А пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщал, что компания готова рассмотреть проекты в Ираке при обеспечении страной условий, необходимых для эффективной работы.

Среди других компаний, квалифицированных иракским министерством на участие в тендере, в торгах планировали принять участие американские Chevron, Exxon Mobil, европейские Total и Eni, малайзийская Petronas, индийская ONGC, китайские CNOOC и Geo-Jade Petroleum и ZhenHua Oil, гонконгская инвестиционная компания United Energy Group, арабские Dana Gas и Crescent Petroleum, а также Dragon Oil.