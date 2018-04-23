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Чистая прибыль Halliburton за I квартал составила $47 млн против убытка годом ранее


Компании

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в январе-марте 2018 года составила 47 миллионов долларов против зафиксированного год назад убытка в 32 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль Halliburton в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде составила 0,05 доллара против убытка в 0,04 доллара за первые три месяца 2017 года. Выручка компании составила 5,74 миллиарда долларов, что на 34% больше аналогичного показателя 2017 года.

В релизе особо отмечается рост выручки в США - на 58% в годовом выражении, до 3,5 миллиарда долларов, что произошло благодаря увеличению деятельности на материковой части страны, в том числе за счет роста добычи.

"Наше подразделение в Северной Америке завершило квартал с сильной позицией, и я уверен, что нам удастся достичь нормализации прибыли в Северной Америке в этом году", - сообщил в релизе компании президент и главный исполнительный директор Halliburton Джефф Миллер (Jeff Miller).

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, осуществляет обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли. Штаб-квартира представленной в 70 странах корпорации находится в Хьюстоне (штат Техас, США). Число сотрудников составляет более 55 тысяч человек.

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