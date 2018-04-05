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Главы "Газпрома" и "Лукойла" обсудили сотрудничество компаний


Газ / Компании / Нефть

 

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" GAZP Алексей Миллер и президент "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов обсудили сотрудничество компаний, говорится в сообщении "Газпрома".

"Стороны рассмотрели текущие вопросы и перспективные направления взаимодействия в рамках генерального соглашения о стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении по итогам встречи Миллера и Алекперова в понедельник в Санкт-Петербурге.

Между "Газпромом" и "Лукойлом" действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014-2024 годы, в рамках которого, в частности, "Лукойл" осуществляет поставки газа в газотранспортную систему "Газпрома". Кроме того, компании участвуют в проекте освоения Центрального месторождения в Каспийском море.

С 9 октября 2015 года на Сосногорский газоперерабатывающий завод "Газпрома" поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО "Лукойл-Коми". Началу поставок предшествовала реализация совместного проекта "Газпрома" и "Лукойла", в рамках которого была изменена схема газоснабжения потребителей Печорского промышленного узла.

 

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