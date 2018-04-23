Алиев утвердил меморандум о совместной разработке с Ираном блоков на Каспии

БАКУ, 23 апр - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум о совместной разработке с Ираном нефтегазовых блоков на Каспии, сообщает пресс-служба Алиева в понедельник.

Меморандум о взаимопонимании был подписан 28 марта 2018 года в Баку.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море", - сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

После вступления в силу меморандума о взаимопонимании министерству энергетики Азербайджана и Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) поручено осуществить его положения.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать правительство Ирана о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.