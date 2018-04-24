СМИ: "Ростех" может получить 30% "Россетей" через допэмиссию

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. "Ростех" может стать акционером "Россетей" с долей в 30%, для этого электросетевая компания выпустит допэмиссию акций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

В "Ростехе", "Россетях", Минэнерго, Росимуществе (владеет 88% "Россетей") и аппарате премьер-министра Дмитрия Медведева возможную сделку не комментируют, в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича сообщили газете, что предложения сначала нужно проанализировать и проработать.

Федор Корначев из Райффайзенбанка заметил, что акция в рамках допэмиссии не может продаваться дешевле 1 рубля (номинал обыкновенных акций холдинга). Котировки обыкновенных акций "Россетей" на Московской бирже 23 апреля выросли на 5,87%, до 0,847 рубля, префов — на 2,53%, до 1,66 рубля. Чтобы получить 30% капитала, надо купить как минимум 85,2 миллиарда акций на 18% дороже рынка. Государство напрямую будет контролировать 62% акций госхолдинга, сказал Корначев изданию.

Один из источников газеты предполагает, что вхождением в капитал "Россетей" "Ростех" хочет гарантировать себе рынок сбыта: потребуется создание отдельного кластера микроэлектроники (системы интеллектуального учета, телемеханика, цифровые датчики, системы кибербезопасности и управления - всего более 265 элементов). Корначев отмечает, что при допэмиссии в "Россети" "придут живые деньги, и для этого, может быть, и нужен "Ростех", хотя даже в таком случае механизма СП под конкретный проект с финансированием "Ростеха" могло хватить".