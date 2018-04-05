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Совет директоров "Татнефти" рекомендовал финальные дивиденды-2017 в 12,16 руб на акцию


Компании / Нефть

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" TATN рекомендовал выплатить финальные дивиденды по результатам 2017 года в размере 12,16 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 22 июня 2018 года, утвердить дивиденды по результатам 2017 года (не включая ранее выплаченные дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 года, составившие 27,78 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции) в размере 12,16 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции (1216% от номинальной стоимости)", - говорится в сообщении.

Таким образом, c учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов, их общий размер за 2017 год составит 39,94 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции. Реестр акционеров на получение дивидендов предполагается закрыть 6 июля.

По итогам 2016 года дивиденды "Татнефти" составили 50% прибыли по МСФО, или 22,81 рубля на акцию. Это более чем вдвое превышает размер дивидендов за 2015 год.

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2017 году снизилась на 4,6% по сравнению предыдущим годом и составила 100,022 миллиарда рублей. Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2017 году выросла на 14,7% по сравнению с показателем за 2016 год и составила 123,139 миллиарда рублей.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" - госхолдинг "Связьинвестнефтехим" - владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".

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