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Китайская Sinopec планирует запустить новый газопровод на севере страны в 2019 г


Газ / Компании

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Китайская государственная нефтегазовая корпорация China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) начала первую фазу строительства газопровода Erdos-Anping-Cangzhou в северной части Китая и планирует открыть его в 2019 году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию.

Проект включает одну магистральную линию и две дополнительные ветки, соединяющие 8 городов и 23 округа. Общая протяженность газопровода составит 700 километров.

Цель проекта - соединить газовый бассейн Ordos, расположенный на севере страны, и СПГ-хранилища компании, включая новую приемочную станцию сжиженного природного газа в портовом городе Тяньцзин на северо-востоке Китая.

Sinopec является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.

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