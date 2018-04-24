Добыча на Кашагане вернулась на уровень в 300 тыс баррелей в сутки

АСТАНА, 24 апр - ПРАЙМ. Добыча на месторождении Кашаган вернулась на уровень в 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Ежесуточно чуть менее месяца они снизили добычу где-то в среднем до чуть более 200 тысяч баррелей, но на днях они буквально завершили ремонт и вышли на уровень в 300 тысяч (баррелей в сутки - ред.)", - сказал Бозумбаев журналистам по итогам заседания правительства.

По словам министра, Казахстан будет продолжать выполнять свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти. "Мы всегда говорили, что у Казахстана, за исключением Кашагана, (наблюдается - ред.) снижение добычи, и рост добычи в целом в Казахстане был обусловлен только развитием нового гигантского месторождения Кашаган. Наши партнеры об этом всегда знали, понимали", - сказал Бозумбаев.

В начале апреля вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщал, что уровень добычи на месторождении Кашаган снизился до 200-215 тысяч баррелей в сутки из-за остановки нескольких скважин, которые планировалось снова запустить в середине апреля.