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Кабмин РФ определил "Роснефть" единственным поставщиком топлива для "Ангары" и "Союзов"


Компании

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ определило "Роснефть" ROSN единственным поставщиком нафтила (ракетного топлива) для "Роскосмоса" на 2018-2019 годы, говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить… публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" единственным исполнителем осуществляемых в 2018-2019 годах закупок ракетного топлива нафтил для нужд государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", - говорится в документе.

В сентябре прошлого года официальный представитель Роскосмоса подтвердил РИА Новости, что ФАС, Минфин и Минэкономразвития работают над решением правительства о наделении "Роснефти" статусом единственного поставщика нафтила (ракетного топлива) для предприятий госкорпорации.

Нафтил — нетоксичное топливо, используемое в российских ракетах "Союз" и "Ангара".

"Роснефть" уже является единственным поставщиком топлива для ряда министерств и ведомств. Например, "Роснефть" и ее структуры являются единственным поставщиком моторного топлива для служебного транспорта МВД на 2018–2019 годы. Кроме того, "Роснефть" является единственным поставщиком топлива для Следственного комитета РФ.

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