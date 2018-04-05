Совет директоров "Лукойла" рекомендовал финальные дивиденды за 2017 г в 130 руб на акцию

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" LKOH рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 130 рублей на акцию, сообщает компания.

"Годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить распределение дивидендов на 2017 год в размере 130 рублей на обыкновенную акцию (без учета промежуточных дивидендов, выплаченных за девять месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию)", - говорится в сообщении.

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов, общий рекомендуемый размер дивидендов на акцию за 2017 год составляет 215 рублей, что на 10,3% больше, чем за предыдущий год.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 11 июля 2018 года.

По итогам 2016 года дивиденды "Лукойла" составили 102,067 миллиарда рублей, или 120 рублей на обыкновенную акцию, что на 7,14% больше 2015 года. На дивиденды было направлено 50% чистой прибыли "Лукойла" по МСФО за 2016 год. С учетом промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2016 год составил 195 рублей на одну обыкновенную акцию. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО за 2017 год выросла вдвое - до 418,8 миллиарда рублей.

"Лукойл" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Около 88% запасов и 86% добычи углеводородов приходится на РФ, при этом основная деятельность сосредоточена на территории четырех федеральных округов - Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Южного.