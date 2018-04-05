"Газпром" построит и "Северный поток-3", если ЕС заявит такую потребность

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Зампредседателя правления российской газовой корпорации "Газпром" GAZP Александр Медведев не исключает, что возможно строительство трубопровода "Северного поток-3" в случае, если Евросоюз подтвердит потребность в российском газе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы всегда говорили, что мы поставим газа Европе столько, сколько будет необходимо. У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты - "Северный поток-3", например", - заявил заместитель председателя правления компании.

Отмечается, что до этого Медведев сообщал о том, что российский экспортер газа внимательно следит за ситуацией с сокращением добычи на газовом месторождении Гронинген, которое является крупнейшим в Европе и находится в Нидерландах, на фоне общего снижения добычи газа в ЕС.

В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил о том, что власти страны планируют сократить добычу газа на месторождении Гронинген до 12 млрд кубометров в год к 2022 году. В период до 2030 года добыча на месторождении будет полностью прекращена.

Объем экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за прошлый 2017 год составил 194,4 млрд кубометров, рост составил 8,4% по отношению к 2016 году. Доля российского газа в странах ЕС в прошлом году выросла до 34,7% с 33,1% в 2016 году.

"Если мы будем говорить о нашей доле в импорте, то она составляет выше 60%... Этот уровень отражает уровень взаимозависимости, который мы достигли с нашими европейскими потребителями. Мы целевых показателей по доле не ставим, но снижать ее точно не будем", - отметил Медведев.