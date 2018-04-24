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Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ в I квартале выросла на 7,6%


Энергосети / Компании

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ в первом квартале 2018 года выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 0,5%, до уровня в 21,286 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 0,9%, составив 6,67 миллиарда рублей. Прочие доходы составили 1,6 миллиарда рублей, увеличившись в 3,7 раза.

Более высокие показатели за отчетный период обусловлены получением выручки по договорам ДПМ для энергоблоков ПГУ на Сургутской ГРЭС-2 в результате пересмотра цен ДПМ со второго квартала 2017 года. При этом выручка от продажи электроэнергии в первом квартале текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это вызвано сокращением выработки в результате простоя генерирующего оборудования в холодном резерве в соответствии с диспетчеризацией Системного оператора и проведением капитальной инспекции энергоблока ПГУ №7 Сургутской ГРЭС-2, отмечает компания.

Себестоимость продаж выросла на 0,3% и составила 14,617 миллиарда рублей. Текущий налог на прибыль сократился на 1,8%, до уровня в 1,227 миллиарда рублей. Прочие расходы увеличились в 1,8 раза, составив 1,8 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании выросли на 4,4% и составили 125,2 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 0,9%, до 5,627 миллиарда рублей, краткосрочные — на 8,3%, до 7,1 миллиарда рублей.

 

Основной вид деятельности "Юнипро" — производство и продажа электроэнергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит Uniper Russia Holding GmbH. — 100-процентному дочернему предприятию международного энергетического концерна Uniper SE. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электростанций суммарной мощностью 11,2 ГВт.

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