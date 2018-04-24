Фьючерсы на WTI станут новым инструментом для спекуляций на Московской бирже

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ, Александр Жирнов. На Московской бирже (MOEX) 25 апреля стартуют торги фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil, или WTI. Фьючерсный контракт на этот современный легкий малосернистый сорт "черного золота" является расчетным и будет котироваться в долларах. Лот контракта определен в 10 баррелей. К торгам допустят шесть серий фьючерсов и две серии опционов. По словам управляющего директора по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игоря Марича, запуск деривативов на WTI расширит доступ российских участников рынка к глобальным товарным инструментам.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что открытие торгов фьючерсами по нефти WTI на Московской бирже добавит еще один удобный инструмент для инвестирования и спекуляций, но не окажет какого-либо заметного влияния на мировые нефтяные цены в силу незначительности объемов. Для реальной экономики и нефтяного рынка от этого события особой пользы ожидать не стоит.

Light Sweet Crude Oil добывается в американском штате Техас, откуда и ее второе название - West Texas Intermediate (WTI). Она является одним из самых популярных эталонных сортов сырой нефти и занимает второе место после Brent. WTI также относится к наиболее активно торгуемым товарам в мире.

Из-за низкого содержания серы и довольно высокого выхода полезного продукта WTI в большинстве случаев используется для производства бензина в Китае и США, что делает ее стоимость одним из основных факторов при формировании мировых цен на нефть. В свою очередь этот показатель влияет на стоимость других активов – сырья, валют, облигаций и акций.

Фьючерс на WTI считается одним из самых популярных и прибыльных инструментов и торгуется на Нью-Йоркской бирже (NYMEX), объединенной с с CME Group. Торги по Light Sweet Crude Oil начались в 1983 году и к настоящему моменту достигли объемов примерно в миллион опционов и фьючерсов в день, что сделало их эталонными. Они ведутся круглосуточно.

Повлиять на мировой рынок нефти не удастся

Главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов отметил, что запуск торгов на нефть WTI, безусловно, даст валютным спекулянтам еще один инструмент для работы. Но это не станет выдающимся событием. "Каких-то значимых изменений конъюнктуры на Московской бирже в связи с этим я не вижу, поскольку контракт беспоставочный. Но игроки, работающие на нефти, получат второй инструмент, помимо нефти марки Brent, контракт, который схож по динамике", - пояснил Антонов.

Он добавил, что событие может вызвать интерес у довольно узкого круга лиц - хеджеров и арбитражеров. Стоит отдать должное Московской бирже, но каких-то глобальных изменений в экономике это не вызовет.

"Биржа сделала очередной сервис для узкого круга людей, которые хеджируют и проводят арбитраж между несколькими площадками. Им будет интересен этот продукт", - считает Антонов.

Эксперт напомнил, что существуют крупные мировые площадки – Лондон, Нью-Йорк, Чикаго, где происходят основные торги по нефти. Московская биржа привязана к курсу основных центров, но в России не такой объем средств и количество спекулянтов, чтобы оказать серьезное влияние на рынок нефти.

"Объем торгов на Нью-Йоркской бирже в сотни, если не в тысячи раз больше, чем обороты Московской биржи по тем же сырьевым контрактам. Это просто капля в море. И сделали этот инструмент для людей, которые просто хеджируют риски", - считает Антонов.

Фьючерсы вредят реальному рынку нефти

По мнению члена комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Рустама Танкаева, торговля фьючерсами только вредит нефтяному рынку. "Есть торговля контрактами, которые никто не думает исполнять. Люди торгуют воздухом. Эти спекуляции объективно наносят вред нефтяному рынку. Нефтяные компании пытаются с ними бороться. Это самая вредная торговля, которую можно себе представить", - заявил он.

Эксперт отметил, что торговля фьючерсами, по сути, не имеет отношения к нефтяному рынку, а является спекулятивным механизмом. Контрактов, которые предполагают реальную поставку, намного меньше, чем пустых.

"Участники этого рынка зарабатывают на колебаниях цен. Они прикладывают огромные усилия и вкладывают деньги с целью раскачать нефтяной рынок. Для реальных производителей полезна стабильность. При отсутствии колебаний они спокойно зарабатывают на своем товаре, а при наличии скачков они могут и терять, и приобретать", - пояснил Танкаев.

Он также подчеркнул, что торговля на сырьевом рынке при помощи национальной валюты вызывает у руководства стран-эмитентов определенные желания - манипулировать валютным курсом, зарабатывая на этом.

"И американцы это делают, и делают в очень больших масштабах. 75% всех колебаний мировой цены на нефть это – колебания, связанные с изменением курса доллара, а вовсе не вызванные изменением рыночной ситуации, соотношением спроса и предложения. Если вы сегодня продаете нефть, а завтра получаете оплату в валюте, курс которой растет, вы выигрываете. А если в ваших руках механизм, который позволяет этим курсом манипулировать, то вы всегда выигрываете. И выигрываете очень много", - заявил Танкаев.