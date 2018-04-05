"Газпром" намерен сохранить долю в европейском импорте газа выше 60%

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP уверен, что его доля в европейском импорте газа не сократится с нынешнего уровня, который превышает 60%, заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев. Газпром: Разрыв договоров с Украиной не значит остановку транзита, объем зависит от Киева

"Если мы будем говорить о нашей доле в импорте, то она составляет выше 60%... Этот уровень отражает уровень взаимозависимости, который мы достигли с нашими европейскими потребителями. Мы целевых показателей по доле не ставим, но снижать ее точно не будем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Медведев также сообщил, что экспорт газа "Газпрома" в страны дальнего зарубежья точно преодолеет отметку в 200 миллиардов кубических метров в 2020 году, после того, как будут запущены новые газопроводы из России в Европу и Китай.

"Как говорят спортсмены, чем выше прыгаешь, тем труднее побить рекорд. До этого два года мы ставили впечатляющие рекорды... и сейчас идем по новому рекордному графику. Но мы не в спорте, чтобы гнаться за красивыми цифрами. Я уверен, что объем экспорта в 200 миллиардов мы точно превзойдем, и точно превзойдем его в 2020 году, так как в 2019 году начнутся поставки газа в Китай и в Европу (по новым газопроводам "Сила Сибири" и "Северный поток-2" - ред.)", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, будет ли преодолена планка в 200 миллиардов кубометров уже в 2018 году. "Газпром" построит и "Северный поток-3", если ЕС заявит такую потребность

По словам Медведева, спрос на газ растет не только у новых покупателей, но и у таких традиционных партнеров "Газпрома", как Австрия.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% - более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом. В 2017 году был установлен новый рекорд - 194,4 миллиарда кубометров.