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"Лукойл" летом начнет строить комплекс переработки нефти за $1 млрд на Нижегородском НПЗ


Компании / Нефть
  • # НПЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр - ПРАЙМ. Строительство комплекса глубокой переработки нефти на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НПЗ, Кстово, Нижегородская область) планируется начать летом текущего года, сообщил РИА Новости генеральный директор НПЗ Алексей Коваленко.

"Сейчас определены лицензиаты проекта, ведется разработка документации, частично начали заказывать оборудование, и готовится строительная площадка. Я думаю, что массовый выход подрядчиков на стройку будет в конце лета", - сказал Коваленко.

Решение о строительстве комплекса принято в рамках нового цикла инвестиционной активности "Лукойла" LKOH на территории Нижегородской области. Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020–2021 годах. Работа комплекса позволит заводу достичь глубины переработки нефти до 99%, а НПЗ может стать одним из лучших в Европе.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ. Его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 миллионов тонн в год. Это четвертое место в стране и первое в "Лукойле". Предприятие выпускает свыше 70 наименований нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитум, парафины.

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