Total продолжит сотрудничество с "Новатэком" в рамках ограничений по санкциям США

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Французский нефтегазовый гигант Total будет продолжать работать с российскими компаниями, в том числе с "Новатэком", в рамках ограничений по санкциям США, сообщил РИА Новости старший вице-президент Total по разведке Кевин Маклалан (Kevin McLachlan).

"Мы соблюдаем все юридические требования и ограничения в рамках санкций. Россия для нас важная страна, у нас есть доля в "Новатэке" NVTK и проект по добыче на Ямале, так что да, мы будем продолжать (сотрудничество - ред.)", - сказал Маклалан в кулуарах Международного нефтяного саммита в Лондоне.

Total - третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".

"Новатэк" с 2014 года находится под секторальными санкциями США, которые ограничивают привлечение финансирования и доступ к технологиям для российского нефтегазового сектора. При этом возможности для бизнеса с американскими гражданами и компаниями все же остаются, в отличие от фигурантов так называемого "черного списка" (SDN-лист), включение в который означает блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними. Именно такие жесткие санкции США в начале апреля впервые применили к крупным российским публичным компаниям - контролируемым Олегом Дерипаской "Русалу" и