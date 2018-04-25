Чистая прибыль Statoil в I квартале выросла на 21%

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Statoil, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала 2018 года выросла на 21% в годовом выражении и составила 1,285 миллиарда долларов, следует из отчета компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,39 доллара против 0,33 доллара годом ранее. Выручка Statoil за январь-март в годовом выражении выросла на 28% - до 19,776 миллиарда долларов.

Объем добычи углеводородов Statoil за первый квартал составил 2,18 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,146 миллиона баррелей за аналогичный период 2017 года. "Рост (добычи - ред.) на 2% ... объясняется в основном вводом в эксплуатацию новых месторождений и дополнительных скважин. Ожидаемое естественное снижение ... частично скомпенсировало рост", - поясняет компания.

Statoil по-прежнему ожидает, что в 2018 году ее добыча увеличится в пределах 1-2% в годовом выражении. Прогноз по органическим капиталовложениям на 2018 год составляет 11 миллиардов долларов, что соответствует предыдущему прогнозу.

Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейшим акционером компании является Норвегия.