"Газпром" в 2018 г ожидает прироста запасов газа на 496,9 млрд кубов

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в 2018 году по итогам геологоразведочных работ (ГРР) ожидает прироста запасов газа на 496,9 миллиарда кубометров и жидких углеводородов – на 41,7 миллиона тонн, говорится в корпоративном журнале компании.

"В 2018 году планируется продолжить ГРР по основным перспективным направлениям... получить прирост запасов в количестве 496,9 миллиарда кубических метров газа и 41,7 миллиона тонн жидких углеводородов", - говорится в материале.

Как уточняется в журнале, в 2017 году по результатам выполненных ГРР "Газпром" получил прирост разведанных запасов в количестве 851,9 миллиарда кубометров газа и 88,2 миллиона тонн жидких углеводородов. Коэффициент восполнения запасов газа составил 1,8.

Согласно публикации, в 2018 году продолжатся разведочные работы на полуострове Ямал, на шельфе Карского моря, на ачимовских и юрских отложениях, на надсеноманском газовом комплексе и в Восточной Сибири.

"На территории Российской Федерации на нефть и газ, а также с целью поиска структур подземных хранилищ газа (ПХГ) планируется выполнить 6,729 тысяч квадратных километров сейсморазведочных работ 3D, пробурить 65 тысяч погонных метров горных пород, закончить строительство 30 поисково-оценочных и разведочных скважин", - отмечается в сообщении.