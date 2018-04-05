FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Газпром" в 2018 г ожидает прироста запасов газа на 496,9 млрд кубов


Газ / Компании

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в 2018 году по итогам геологоразведочных работ (ГРР) ожидает прироста запасов газа на 496,9 миллиарда кубометров и жидких углеводородов – на 41,7 миллиона тонн, говорится в корпоративном журнале компании.

"В 2018 году планируется продолжить ГРР по основным перспективным направлениям... получить прирост запасов в количестве 496,9 миллиарда кубических метров газа и 41,7 миллиона тонн жидких углеводородов", - говорится в материале.

Как уточняется в журнале, в 2017 году по результатам выполненных ГРР "Газпром" получил прирост разведанных запасов в количестве 851,9 миллиарда кубометров газа и 88,2 миллиона тонн жидких углеводородов. Коэффициент восполнения запасов газа составил 1,8.

Согласно публикации, в 2018 году продолжатся разведочные работы на полуострове Ямал, на шельфе Карского моря, на ачимовских и юрских отложениях, на надсеноманском газовом комплексе и в Восточной Сибири.

"На территории Российской Федерации на нефть и газ, а также с целью поиска структур подземных хранилищ газа (ПХГ) планируется выполнить 6,729 тысяч квадратных километров сейсморазведочных работ 3D, пробурить 65 тысяч погонных метров горных пород, закончить строительство 30 поисково-оценочных и разведочных скважин", - отмечается в сообщении.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ