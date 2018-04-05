СМИ: Saudi Aramco и Total могут купить сеть АЗС в Саудовской Аравии

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) и французская Total рассматривают возможность совместной покупки компании Tas'helat Marketing Co. для получения доступа к сети АЗС в Саудовской Аравии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По словам источников, Aramco и Total также рассматривают различные варианты для совместного бизнеса в стране, начиная от объединения нескольких бензозаправочных станций до возможности начала бизнеса с нуля. Консультантами для компаний в решении вопроса сотрудничества, по словам источников, выступают французский банк Credit Agricole SA и инвестиционный банк Saudi Fransi Capital.

При этом отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, и никаких решений пока не принято. Кроме того, Aramco и Total могут также отказаться и от идеи покупки Tas'helat Marketing, которая является оператором АЗС под брендом Sahel.

Если покупка состоится, то это будет уже не первый совместный проект компаний в Саудовской Аравии. В начале апреля Aramco и французская Total подписали меморандум о взаимопонимании по строительству крупного нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии с объемом совокупных инвестиций в 9 миллиардов долларов.

При этом другие нефтяные компании в регионе Ближнего Востока, наоборот, стремятся продавать подобные активы. Например, компания Abu Dhabi National Oil Co. в 2017 году продала долю в своем подразделении, специализирующемся на управлении АЗС, за 844 миллиона долларов.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии. Французская Total - одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" NVTK с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".