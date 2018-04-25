Экспорт нефти из Ирака в марте вырос на 0,6%

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Ирак в марте увеличил среднесуточный объем экспорта нефти на 0,6% по сравнению с февралем — до 3,45 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам февраля 2018 года среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,43 миллиона баррелей. Всего в марте Ирак экспортировал 107,05 миллиона баррелей нефти (рост на 11,6% по сравнению с февралем). Весь объем нефти был экспортирован с месторождения Басра.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 6,435 миллиарда долларов при средней цене в 60,11 доллара за баррель. В феврале эти доходы составляли 5,762 миллиарда долларов.

В конце февраля заместитель генерального директора SOMO Али Назар аль-Шатари (Ali Nazar al-Shatari) заявил, что компания готова осуществлять транзит нефти с месторождений провинции Киркук в Иран. Ирак подписал с Тегераном соглашение об экспорте нефти с месторождений Киркука в декабре 2017 года. Договор предусматривает доставку нефти в цистернах до границы с иранской провинцией Керманшах, в то время как иранская сторона будет поставлять нефть в таких же объемах и такого же качества в порты на юге Ирака.

Багдад в октябре 2017 года силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль, после того как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.