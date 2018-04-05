ФАС рассчитывает на рост продаж газа "Газпрома" на бирже в 2018 г до 35 млрд кубов

ПОНИЗОВКА (Крым), 25 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает на увеличение объемов продаж газа "Газпромом" на бирже до 35 миллиардов кубометров по итогам 2018 года, сообщил журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин в кулуарах расширенного совещания ведомства.

"Мы договорились с Минэнерго о том, чтобы увеличить количество газа, которое продается "Газпромом" на бирже, до 35 миллиардов кубометров... Мы рассчитываем, что это даст нам возможность выйти на ликвидный параметр торгов. Не менее 10% от объема газа на внутреннем рынке будет торговаться в режиме справедливых биржевых торгов, по правилам и в порядке, который контролируется ФАС и нашими коллегами в рамках биржевого комитета", - сказал Голомолзин.

"Мы сейчас подготовили проект постановления, нам бы хотелось, чтобы это было в 2018 году. Не видим оснований, чтобы откладывать этот вопрос, только межведомственное согласование. Сейчас документ направлен, проект постановления, в Минэнерго и в Минэкономразвития", - добавил он.

Сейчас основным продавцом газа на бирже СПбМТСБ является "Газпром" GAZP. При этом компания не может продавать на бирже более 17,5 миллиарда кубометров газа в год.

Также продажи "Газпрома" не должны превышать объем продаж независимых производителей газа. Однако независимые производители все больше сокращают свои продажи. В связи с этим ФАС объясняла, что соблюдение паритета (половину объема продаж на бирже реализовывает "Газпром", половину - независимые производители газа) носит рекомендательный характер. При этом СПбМТСБ, а затем ФАС просили правительство поднять лимит для "Газпрома".