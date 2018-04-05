"Газпром" завершит строительство газопровода "Ухта-Торжок-2" в 2018 г

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP планирует в 2018 году завершить строительство газопровода "Ухта-Торжок-2", сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"В 2018 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию оставшихся 406,8 километра линейной части магистрального газопровода", - сказал Маркелов в интервью журналу "Газпром".

Он отметил, что в 2019 году будут введены в эксплуатацию две компрессорные станции мощностью 200 МВт, в 2020 году - пять компрессорных станций общей мощностью 425 МВт.

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2018 году направит на строительство газопровода 48,1 миллиарда рублей.

Строительство газопровода "Ухта-Торжок-2" началось в октябре 2015 года. Общая протяженность газопровода составляет 970 километров. Строительство ведется в рамках расширения северно-западного коридора Единой системы газоснабжения (ЕСГ) РФ для подачи газа в новый экспортный газопровод "Северный поток-2".