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Мексиканский Pemex готов продолжить сокращение добычи в 2019 г


Нефть

ЛОНДОН, 25 апр - ПРАЙМ. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex готова продолжить режим сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в следующем году на том же уровне, что и ранее, заявил в среду РИА Новости глава Pemex Карлос Тревиньо.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

"Думаю, что мы будем в значительной степени на том же уровне (по сокращению добычи), что в 2017 и 2018 годах. Результаты, которые ОПЕК показывает рынку, хороши, поэтому я думаю, что мы будем продолжать работать или вести переговоры с ОПЕК", - сказал Тревиньо в кулуарах международного нефтяного саммита в Лондоне.

Согласно венским договоренностям, Мексика сокращает добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

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