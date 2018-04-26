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Чистая прибыль Royal Dutch Shell за I квартал выросла в 1,6 раза


МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, за первый квартал 2018 года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,899 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за отчетный период составила 0,71 доллара против 0,43 доллара за январь-март 2017 года. Выручка Royal Dutch Shell в годовом выражении увеличилась на 24% - до 89,235 миллиарда долларов.

Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за отчетный период составила 1,551 миллиарда долларов, что в 2,8 раза больше в годовом выражении. Добыча составила 3,839 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись в годовом выражении на 2,3%.

В сегменте переработки и сбыта (downstream) прибыль, напротив, снизилась в 1,5 раза в годовом выражении - до 1,687 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов составил 6,785 миллиона баррелей в сутки, что выше показателя годичной давности на 4%.

Рост прибыли был подкреплен увеличением цен на нефть и газ, как объясняет компания. Кроме того, газовое подразделение компании зафиксировало прибыль в два раза выше в годовом выражении - 2,439 миллиарда долларов. При этом снижение прибыли в секторе downstream объясняется "менее благоприятными условиями на рынке и более низкими объемами торговли".

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах мира. В копании работает около 92 тысяч человек.

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