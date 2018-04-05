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Производственные мощности на месторождении Zohr в Египте увеличены вдвое


Газ

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Новые производственные мощности запущены на газовом месторождении Zohr, расположенном в Средиземном море на шельфе Египта, говорится в сообщении итальянской Eni.

Общие производственные возможности на месторождении за счет запуска новых мощностей теперь увеличились в два раза - до 150 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день (или с 400 до 800 миллионов кубических футов в день).

"Наращивание объемов производства планируется продолжить..., чтобы достичь отметки в 1,2 миллиарда кубических футов в день в мае 2018 года, 2 миллиардов кубических футов в день - к концу 2018 года и полки добычи (2,7 миллиарда кубических футов в день) в 2019 году", - отмечается в релизе.

В декабре 2017 года "Роснефть" ROSN, которая является одним из партнеров Eni по проекту Zohr, сообщала, что добыча газа на месторождении в 2020 году составит до 28 миллиардов кубических метров.

Eni открыла газовое месторождение Zohr на шельфе Египта в 2015 году. Его площадь составляет 231 квадратный километр, потенциальные запасы оцениваются в 850 миллиардов кубических метров. В разработке месторождения участвуют партнеры по концессионному соглашению Шорук (Shorouk), в котором 30% принадлежит "Роснефти", 10% - британской BP и 60% у IEOC ("дочка" Eni). В то же время в марте Eni объявила о вхождении в проект нового партнера, эмиратской Mubadala Petroleum, продав ей 10% в Шорук. Данная сделка пока не закрыта.

"Роснефть" и BP закрыли свои сделки по покупке долей в концессии Шорук в 2017 году. При этом Eni была готова продать компаниям в сумме еще 10%, предложив каждой из них опцион на покупку до конца 2017 года дополнительных 5% в концессии. Как сообщил 7 марта глава департамента по разведке Eni Лука Бертелли, "Роснефть" все еще может воспользоваться этим опционом, в то время как у BP этой возможности уже нет.

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