Австрийский OeKB рассматривает участие в финансировании "Северного потока-2"

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Экспортно-кредитное агентство Австрии Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) рассматривает свое участие в финансировании проекта газопровода "Северный поток-2", сообщил РИА Новости представитель OeKB.

"Мы можем подтвердить, что OeKB рассматривает участие в этом проекте", - сказал он.

Представитель Nord Stream 2 (компания-оператор проекта) отказался комментировать переговоры с банками и экспортно-кредитными агентствами по предоставлению финансирования проекту. "Текущее финансирование осуществляется за счет средств партнеров по проекту", - сказал собеседник агентства.

В материалах компании от 2 апреля 2017 года, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорится, что высокую заинтересованность в участии в предоставлении проектного финансирования высказывали также немецкое экспортно-кредитное агентство Hermes и российское ЭКСАР. Кроме того, интерес к финансированию проекта проявляли российские банки - ВЭБ, Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ.

Nord Stream 2 планировала привлечь средства европейских экспортно-кредитных агентств и российского ЭКСАР сроком на 16 лет, средства зарубежных и российских банков - на 10 лет. Ставки по гарантиям европейских агентств ожидались в 5,1% годовых, ЭКСАР - 7% годовых. Ставки по кредитам зарубежных банков оценивались в материалах в 6,1% годовых, российских банков - 7,8% годовых. Nord Stream 2 рассчитывала закрыть сделки по привлечению финансирования во второй половине 2018 года.

Среди преимуществ предоставления проектного финансирования "Северному потоку-2" компания называет поддержку партнеров в завершении строительства газопровода и обслуживании долга. Принцип "качай или плати" в соглашении на транспортировку газа с "Газпром GAZP экспортом" будет распространяться на весь объем прокачки, что обеспечит минимальный уровень обслуживания долга. В качестве альтернативных источников финансирования компания рассматривала привлечение кредитов у банков развития, средств по программе несвязанных гарантийных займов Германии (UFK), а также бридж-кредиты.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств - 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.