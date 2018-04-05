Средний объем производства СПГ первой очереди "Ямала СПГ" выше проектного на 9%

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Средний объем производства сжиженного природного газа (СПГ) первой очереди "Ямала СПГ" превышает проектный уровень на 9%, говорится в презентации зампреда правления "Новатэка" NVTK Марка Джетвея.

"72-часовой тест был проведен для подтверждения проектных параметров первой очереди "Ямала СПГ". Средний уровень производства превзошел проектный на 9%", - говорится в презентации к телефонной конференции для инвесторов.

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил журналистам, что "Новатэк" рассчитывает на серьёзное увеличение мощности первой очереди завода по сравнению с проектной, что позволит направить дополнительные объёмы СПГ на спотовый рынок.

Производство на первой технологической линии "Ямала СПГ" началось в декабре 2017 года. Вторую очередь завода "Ямал СПГ" планируется запустить в сентябре текущего года, сообщал в конце января Джетвей. Четвертую очередь завода "Новатэк" планирует запустить в конце 2019-начале 2020 года, сообщил ранее Михельсон.

Всего в рамках проекта "Ямал СПГ" запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Проект реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционерами "Ямала СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).